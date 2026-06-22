Конфликт Трампа и Мелони перепугал Италию

Итальянское правительство опасается сокращения американского воинского контингента и введения новых пошлин после нападок президента США Дональда Трампа на премьера Италии Джорджу Мелони, сообщила La Repubblica со ссылкой на источники в кабмине. Американский лидер накануне вновь упрекнул Рим за отсутствие поддержки операции Соединенных Штатов в Иране.

Издание допускает, что Вашингтон включит Италию в планы передислокации войск в Европе, несмотря на стратегическую важность южных баз для действий на Ближнем Востоке и в Африке. Кроме того, выпады Трампа могут обернуться пошлинами на итальянские товары, которых Риму пока удавалось избегать.

Правящая коалиция также опасается, что США сделают ставку на новую националистическую партию «Национальное будущее» экс-генерала Роберто Ванначчи. Эта сила выступает против финансирования Киева, поставок оружия Украине и ее вступления в ЕС, а также придерживается радикальных взглядов на миграцию.

Ранее Трамп в социальной сети Truth Social упрекнул Мелони за недостаточную поддержку Вашингтона в противостоянии Ирану. Американский лидер заявил, что в Риме не проявляют готовности противодействовать Исламской Республике и связанной с ней серьезной угрозе в ядерной сфере.

Прежде Мелони заявила, что ее популярность не связана с Трампом. Так она ответила на утверждения главы Белого дома, что политик пыталась улучшить свой рейтинг за счет их совместного фото на саммите G7 во Франции.