«Злейшие враги»: в США нашли виновников сорванных переговоров с Ираном Подполковник Дэвис: США вредят сами себе во время переговоров с Ираном

Вашингтон сам себе роет яму во время переговоров с иранской стороной, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X. Так он прокомментировал уход переговорщиков из Ирана на встрече в Швейцарии, которым не понравились угрозы Белого дома.

Совершенно не похоже, что иранская сторона «умоляет о сделке», ведь они говорили, что приедут в Швейцарию только для обсуждения соблюдения Израилем первого пункта договора (прекращение огня на всех фронтах, особенно в Ливане). А теперь, после сегодняшних угроз президента Трампа в адрес Ирана, мы даже этого не успели сделать, как иранцы ушли. Мы сами себе злейшие враги, — написал Дэвис.

Ранее иранская делегация покинула переговоры с США в знак протеста после угроз американского лидера Дональда Трампа в адрес Тегерана. Глава Белого дома лично связался с иранскими переговорщиками и открыто предупредил о готовности Вашингтона пойти на крайние меры. По его словам, переговорщики даже не смогут добраться «в свою чертову страну», если Ормуз все-таки закроют.