В Европе сделали тяжелое признание о роли США в НАТО

В Европе сделали тяжелое признание о роли США в НАТО EUISS: США могут отказаться от ключевой роли в обеспечении обороны НАТО

Европе необходимо готовиться к ситуации, когда США перестанут выполнять ключевую роль в обеспечении коллективной обороны через НАТО, говорится в исследовании, опубликованном на сайте Института исследований безопасности Европейского союза (EUISS). Авторы исследования отмечают, что текущей координации между европейскими странами уже недостаточно.

Конечной целью должен стать альянс, в котором европейцы обеспечивают основу системы, а США больше не выступают незаменимым государством-опорой, — говорится в документе.

Эксперты подчеркнули, что способность Европы защищаться зависит не только от увеличения военных расходов. Основным фактором является готовность европейских армий действовать как единая сила.

Ранее заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что страны НАТО проводят реальную подготовку к военному столкновению с Россией. Он отметил, что агрессивные устремления Альянса и ЕС направлены на достижение стратегического поражения Москвы.

До этого Марк Рютте заявил, что они осведомлены о попытках Евросоюза наладить дипломатический контакт с Россией, однако никакого участия в этом процессе не принимают. По его словам, дискуссия на эту тему внутри ЕС ведется.