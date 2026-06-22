В Самаре приняли решение по ЧС после пожара в жилом доме

В Самаре приняли решение по ЧС после пожара в жилом доме Мэр Носков: ЧС в Самаре после пожара переведена на региональный уровень

Чрезвычайная ситуация в Самаре, возникшая после взрыва газа и пожара в многоквартирном доме 14 июня, переведена на региональный уровень, сообщил в МАКС глава города Иван Носков. Соответствующее решение принял губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Решением губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева чрезвычайная ситуация в доме переведена на региональный уровень, — написал Носков.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС сообщила, что в Самаре после пожара в пятиэтажном доме на улице 22-го Партсъезда произошло обрушение межэтажных перекрытий. Предварительной причиной возгорания стал взрыв бытового газа.

Также сообщалось, что семьи, чьи близкие погибли в пожаре, получат выплаты в размере 100 тыс. рублей, а пострадавшим будет выделена материальная помощь. Для жителей организованы консультации по всем видам социальной поддержки.

Позже в пресс-службе мэрии сообщили, что в Самаре после взрыва и пожара в пятиэтажном доме объявили чрезвычайную ситуацию муниципального характера. По данным администрации, в результате происшествия погибли и пострадали люди, повреждены 32 квартиры.