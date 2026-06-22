Собянин раскрыл, сколько БПЛА ВСУ сбили за сутки на подлете к Москве

Собянин раскрыл, сколько БПЛА ВСУ сбили за сутки на подлете к Москве Собянин сообщил, что за сутки на подлете к Москве сбили 84 БПЛА

Силы ПВО за сутки ликвидировали на подлете к Москве 84 украинских дрона, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. По его словам, пострадавших нет.

За прошедшие сутки отбита очередная атака вражеских беспилотников. Силами ПВО только на подлете к Москве сбито 84 БПЛА. Разрушений и пострадавших нет, — уточнил Собянин.

Ранее мэр Москвы сообщал, что силы противовоздушной обороны успешно уничтожили еще три беспилотных летательных аппарата, совершавших полет в направлении российской столицы. С учетом этих ликвидированных воздушных целей общее число сбитых БПЛА на подлете к мегаполису к утру с начала суток официально достигло 70.

Также стало известно, что силы противовоздушной обороны за 13 часов уничтожили 168 украинских беспилотников над регионами России и акваториями Азовского и Черного морей. Отмечается, что все БПЛА были самолетного типа.

В аэропорту Шереметьево на фоне активности БПЛА ввели временные ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов для обеспечения безопасности полетов. Авиагавани Внуково и Домодедово также были вынуждены принимать и отправлять рейсы исключительно по согласованию с соответствующими органами.