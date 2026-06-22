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22 июня 2026 в 09:30

Число сбитых на подлете к Москве беспилотников с начала суток достигло 70

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
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Силы противовоздушной обороны успешно уничтожили еще три беспилотных летательных аппарата, совершавших полет в направлении российской столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в МАКСе. С учетом этих ликвидированных воздушных целей общее число сбитых БПЛА на подлете к мегаполису с начала текущих суток официально достигло 70 единиц.

Отражена атака еще трех беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал мэр.

Также стало известно, что силы противовоздушной обороны за 13 часов уничтожили 168 украинских беспилотников над регионами России и акваториями Азовского и Черного морей. Отмечается, что все БПЛА были самолетного типа.

В аэропорту Шереметьево на фоне активности БПЛА ввели временные ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов для обеспечения безопасности полетов. Авиагавани Внуково и Домодедово также были вынуждены принимать и отправлять рейсы исключительно по согласованию с соответствующими органами.

Москва
Сергей Собянин
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