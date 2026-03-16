Тру картошку и заливаю сметаной — быстрый ужин на столе: нежнее и вкуснее, чем любой ресторанный гратен

Беру картофель, яйца и сметану — и готовлю сытную ароматную запеканку прямо в духовке. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого ужина или семейного обеда.

Получается обалденная вкуснятина: золотистая румяная картофельная запеканка с аппетитной корочкой снаружи и мягкой сочной сердцевиной, пропитанной сливочным вкусом сметаны и яиц. Она настолько вкусная, что домашние просят добавки, не дожидаясь, пока блюдо остынет.

Для приготовления вам понадобится: 5–6 средних картофелин, луковица, 2 яйца, 3 столовые ложки сметаны, 2 столовые ложки муки, соль и черный перец по вкусу, растительное масло для смазывания формы. Картофель очистите и натрите на крупной терке. Лук мелко нарежьте или также натрите на терке.

В глубокой миске смешайте картофель, лук, яйца, сметану, муку, соль и перец до однородности. Форму для запекания смажьте маслом, выложите картофельную массу и разровняйте лопаткой. Запекайте в разогретой до 190 градусов духовке 35–40 минут до золотистой корочки. Подавайте горячей со сметаной.

