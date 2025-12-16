Минтай не узнаете с этим рецептом: рыбные рулетики в слоеном тесте

Приготовьте нежные и ароматные рыбные рулетики из минтая в слоеном тесте, которые превратят простую рыбу в праздничное блюдо. Вы не узнаете минтай с этим рецептом!

Вкус получается потрясающим: сочное, нежное филе минтая, пропитанное соком сладковатой моркови и лука, заключено в хрустящее, воздушное слоеное тесто. Это блюдо кардинально меняет представление о бюджетной рыбе, делая ее главным украшением стола.

Вам понадобится: 500 г филе минтая, 1 упаковка готового слоеного теста (разморозить), 1 морковь, 1 луковица, соль, перец, растительное масло, яйцо для смазки. Морковь натрите на крупной терке, лук мелко нарежьте. Обжарьте овощи на масле до мягкости и легкой румяности, посолите и поперчите. Филе минтая нарежьте порционными кусочками, слегка посолите. Раскатайте тесто, разрежьте на квадраты. На каждый квадрат выложите порцию обжаренных овощей, сверху — кусочек рыбы. Заверните края, формируя аккуратные рулетики, и выложите швом вниз на противень с пергаментом. Смажьте взбитым яйцом для золотистой корочки. Выпекайте в разогретой до 200°C духовке 20–25 минут до румяного цвета.

