Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 06:46

Минтай не узнаете с этим рецептом: рыбные рулетики в слоеном тесте

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Приготовьте нежные и ароматные рыбные рулетики из минтая в слоеном тесте, которые превратят простую рыбу в праздничное блюдо. Вы не узнаете минтай с этим рецептом!

Вкус получается потрясающим: сочное, нежное филе минтая, пропитанное соком сладковатой моркови и лука, заключено в хрустящее, воздушное слоеное тесто. Это блюдо кардинально меняет представление о бюджетной рыбе, делая ее главным украшением стола.

Вам понадобится: 500 г филе минтая, 1 упаковка готового слоеного теста (разморозить), 1 морковь, 1 луковица, соль, перец, растительное масло, яйцо для смазки. Морковь натрите на крупной терке, лук мелко нарежьте. Обжарьте овощи на масле до мягкости и легкой румяности, посолите и поперчите. Филе минтая нарежьте порционными кусочками, слегка посолите. Раскатайте тесто, разрежьте на квадраты. На каждый квадрат выложите порцию обжаренных овощей, сверху — кусочек рыбы. Заверните края, формируя аккуратные рулетики, и выложите швом вниз на противень с пергаментом. Смажьте взбитым яйцом для золотистой корочки. Выпекайте в разогретой до 200°C духовке 20–25 минут до румяного цвета.

Ранее стало известно, как приготовить курицу вкуснее, чем шашлык: с этим рецептом она никогда не пересушивается.

Проверено редакцией
Читайте также
Запекать целую рыбу — долго. Готовлю минтай в сливочно-лимонном соусе. Нежно, сочно и без костей
Общество
Запекать целую рыбу — долго. Готовлю минтай в сливочно-лимонном соусе. Нежно, сочно и без костей
Из самой дешевой рыбы готовлю шикарную закуску: кексы из минтая на Новый год
Общество
Из самой дешевой рыбы готовлю шикарную закуску: кексы из минтая на Новый год
Домашние шоколадные панкейки — идеальный завтрак с воздушной текстурой и теплой глазурью
Общество
Домашние шоколадные панкейки — идеальный завтрак с воздушной текстурой и теплой глазурью
Хачапури из готовых лепешек: идея для быстрого завтрака из духовки
Общество
Хачапури из готовых лепешек: идея для быстрого завтрака из духовки
Вкуснее рецепта белой рыбы не найдете: готовим в медово-томатном соусе
Общество
Вкуснее рецепта белой рыбы не найдете: готовим в медово-томатном соусе
минтай
рецепты
рыбы
ужин
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Более 80 БПЛА заметили в небе над Россией минувшей ночью
Украинский расчет «Града» поплатился после удара по россиянам
Пьяный мужчина выгнал жену на мороз и устроил стрельбу
Четыре человека пострадали в ДТП с автобусами и фурой в Воронежской области
Назван главный тренд пластической хирургии на 2026 год
Главный салат страны: готовим советский оливье с вареной колбасой
МИД оценил прогресс в нормализации работы консульств России и США
Силы ЕС на Украине, атака дронов на Кубань: новости СВО к утру 16 декабря
«Метлы вместо оружия»: в США заявили о плачевном состоянии армий стран НАТО
Мошенники снова стали использовать опасную схему с доставкой
Евросоюз раскрыл основные гарантии безопасности для Украины
В DOTA 2 вышло большое обновление персонажей и новый герой
ПВО сбила беспилотник, пытавшийся атаковать Москву
В России приступили к созданию «часов возраста»
Трамп хочет взыскать с BBC не менее $10 млрд
Тарталетки с икрой и творожным сыром за 5 минут: вкусно, быстро, просто
Средства РЭБ защитили Смоленщину от украинских БПЛА
Подросток из ДНР поджег сотовую вышку в качестве «подработки»
В посольстве рассказали, как Россия ответит на повышение тарифов Мексикой
Назван доминирующий штамм гриппа в России
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.