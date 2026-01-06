Атака США на Венесуэлу
Не успеваете позавтракать? Готовлю с вечера: творог с овощами, овсянку в банке и омлет в лаваше. Утро начинается без суеты

Ваше утро начинается с битвы за время? Эти завтраки — ваше оружие. Все, что требует готовки, делается вечером, когда вы никуда не спешите. Утром останется только взять готовый контейнер и положить его в сумку. Идеально для тех, кто ценит и здоровье, и лишние 20 минут сна.

Ланч-бокс с творогом и овощами

Вечером беру 150 г зернистого творога (5–9% жирности) и смешиваю его в контейнере с щепоткой соли. Мелко рублю пучок любой зелени (укроп, петрушка, зеленый лук), половинку сладкого перца и небольшой огурец. Овощи добавляю к творогу и перемешиваю. Отдельно в контейнер или пакет кладу 2-3 цельнозерновых хлебца. Утром просто беру контейнер с творожной смесью и хлебцы.

Овсянка в банке

В чистую банку с крышкой (250–300 мл) насыпаю 4-5 столовых ложек овсяных хлопьев долгой варки. Заливаю их натуральным йогуртом или кефиром так, чтобы полностью покрыть, и добавляю чайную ложку меда или сиропа (по желанию). Закрываю крышкой и убираю в холодильник. Утром достаю, добавляю горсть свежих или замороженных ягод/фруктов и немного орехов.

Белковый омлет в лаваше

Вечером взбиваю 2 яйца с двумя ложками молока, щепоткой соли и перца. Выливаю на сковороду с антипригарным покрытием и жарю под крышкой на медленном огне до полного схватывания, получая тонкий «блин». Даю омлету остыть. На лист лаваша намазываю пару ложек творожного сыра или густого йогурта, сверху кладу остывший омлет и несколько листьев салата, полоски свежего огурца и перца. Сворачиваю лаваш плотным рулетом, заворачиваю в пищевую пленку или пергамент и убираю в холодильник. Утром рулет готов к употреблению.

