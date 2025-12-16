Новый год-2026
Врач предупредила об опасности крепкого чая

Врач Кашух: крепкий чай ухудшает всасывание железа из пищи

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Крепкий чай может ухудшить всасывание железа из пищи, рассказала РИАМО врач-гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Екатерина Кашух. Она отметила, что не стоит употреблять напиток натощак.

Крепкий чай рекомендуют при диарее: дубильные вещества в нем тормозят перистальтику. Но при этом важно знать, что круто заваренный чай ухудшает всасывание железа из пищи. Так что людям с железодефицитной анемией чай лучше ограничить или хотя бы не пить его сразу после еды — лучше через два–три часа, — рассказала Кашух.

По ее словам, в травяных чаях также может крыться опасность — они могут содержать природные ядовитые вещества — пирролизидиновые алкалоиды. Она отметила, что такие соединения оказывают общее токсическое воздействие на организм.

Ранее диетолог Наталья Павлюк рассказала, что зеленый чай считается наиболее полезным. Она отметила, что в нем содержится наибольшее количество антиоксидантов.

