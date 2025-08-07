Невролог дал важный совет, как предотвратить деменцию

Для профилактики деменции лучше всего проходить регулярные обследования, в том числе сдавать анализ крови, заявил НСН невролог Виктор Шахнович. Он отметил, что это позволит выявить заболевание на начальном этапе развития.

Человек до 40 лет должен раз в год сдавать анализ крови, после 40 — два раза в год, а после 50 — раз в квартал, тогда он будет здоровым. Начинающуюся деменцию можно остановить, — подчеркнул Шахнович.

По его словам, от состоявшейся деменции нет никакого лекарства. В таком случае у человека начинается необратимое разрушение клеток мозга. Врач подчеркнул, что их нельзя восстановить.

Ранее сообщалось, что люди, у которых есть собака или кошка, стареют медленнее других. В частности, хозяева этих животных меньше подвержены развитию деменции.