Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 18:12

Невролог дал важный совет, как предотвратить деменцию

Невролог Шахнович призвал почаще сдавать анализ крови для профилактики деменции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для профилактики деменции лучше всего проходить регулярные обследования, в том числе сдавать анализ крови, заявил НСН невролог Виктор Шахнович. Он отметил, что это позволит выявить заболевание на начальном этапе развития.

Человек до 40 лет должен раз в год сдавать анализ крови, после 40 — два раза в год, а после 50 — раз в квартал, тогда он будет здоровым. Начинающуюся деменцию можно остановить, — подчеркнул Шахнович.

По его словам, от состоявшейся деменции нет никакого лекарства. В таком случае у человека начинается необратимое разрушение клеток мозга. Врач подчеркнул, что их нельзя восстановить.

Ранее сообщалось, что люди, у которых есть собака или кошка, стареют медленнее других. В частности, хозяева этих животных меньше подвержены развитию деменции.

неврологи
заболевания
здоровье
советы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ручное гестапо»: в Раде заявили о насильно удерживаемых в ТЦК мужчинах
ВСМ Москва — Петербург станет частью московского метро
В ООН выступили с важным заявлением по встрече Путина и Трампа
Озвучен многомиллионный гонорар группы «Винтаж» за концерт в Дубае
Хирург назвала одну деталь на коже, указывающую на рак
Военэксперт раскрыл, кто спровоцирует следующий конфликт в Европе
В зоопарке Перми старого медведя трижды ударило током
Маленький мальчик случайно «арестовал» маму
Оставят жен без всего? Смогут ли Дибров и любовник его жены отстоять детей
Военэксперт заявил о растущем количестве дезертиров в ВСУ
Назван топ-5 главных покупателей российской рыбы
Российский курорт ожидают мощные дожди и морские смерчи
Мужчина победил рак и выиграл 100 млн рублей в лотерею
На Западе дали совет Трампу в преддверии возможной встречи с Путиным
Победительницу «Холостяка» обворовали на Патриках на 200 тысяч рублей
ГОСТ школьной формы. Как она будет выглядеть и сколько стоить
В подмосковном городе агрессор бросался на подростков с холодным оружием
Прибалтику запугали «неизбежным вторжением» России: что известно
Столкновение с автоледи на Kia завершилось для байкера гибелью
Звезда «Фабрики звезд» избил артиста и отделался штрафом
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.