Назван неожиданный фактор, замедляющий старение

Люди, у которых есть собака или кошка, стареют медленнее других, пишет MIR24.TV со ссылкой на исследователей Женевского университета (UNIGE). В частности, хозяева этих животных меньше подвержены развитию деменции.

Согласно исследованию, профилактикой преждевременного старения становится длительная эмоциональная связь между хозяевами и их питомцами. Уход за собакой или кошкой, предполагающий в том числе физическую активность, предотвращает слабоумие.

Более того, на здоровье положительно влияет общение с другими владельцами животных. Эксперимент ученых продемонстрировал, что у пожилых хозяев собак лучше развита память, а у любителей кошек — наблюдается меньше проблем с речью в старости.

Как ранее стало известно, люди, употребляющие от 600 мл зеленого чая в сутки, менее подвержены развитию деменции. К такому выводу пришли ученые из Японии.