Ленивый пирог за 10 минут без теста и сахара: быстрый десерт из лаваша, банана и творога

Когда хочется чего-нибудь сладкого к чаю, но нет времени возиться с тестом, выручает простой домашний десерт из лаваша. Он готовится буквально за считанные минуты, при этом получается мягким, ароматным и естественно сладким благодаря банану. Отличный вариант, когда гости уже на пороге или просто захотелось побаловать себя чем-то вкусным.

Ингредиенты:

лаваш или тортилья — 2 шт. (около 120–150 г)

яйца — 2 шт. (100–120 г)

творог — 150 г

банан — 1 шт. (120–150 г)

ванильный сахар — 1 ч. л. (5 г)

сливочное масло — 10 г

Приготовление

Сначала вырежьте из лаваша два круга по размеру сковороды и замочите их в воде примерно на 5 минут, чтобы они стали мягкими. Если используете тортильи, этот шаг можно пропустить. Пока лаваш размягчается, нарежьте банан небольшими кусочками, а яйца взбейте с ванильным сахаром.

Разогрейте сковороду и слегка смажьте ее сливочным маслом. Выложите первый лист лаваша, вылейте сверху яичную смесь, распределите творог и банан. Накройте вторым листом лаваша, закройте крышкой и готовьте около 5 минут. Затем аккуратно переверните и подержите на огне еще 5 минут. В итоге получится нежный пирог с ароматной начинкой — идеальный десерт для быстрого чаепития.

