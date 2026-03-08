Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 марта 2026 в 09:00

Ленивый пирог за 10 минут без теста и сахара: быстрый десерт из лаваша, банана и творога

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Когда хочется чего-нибудь сладкого к чаю, но нет времени возиться с тестом, выручает простой домашний десерт из лаваша. Он готовится буквально за считанные минуты, при этом получается мягким, ароматным и естественно сладким благодаря банану. Отличный вариант, когда гости уже на пороге или просто захотелось побаловать себя чем-то вкусным.

Ингредиенты:

  • лаваш или тортилья — 2 шт. (около 120–150 г)
  • яйца — 2 шт. (100–120 г)
  • творог — 150 г
  • банан — 1 шт. (120–150 г)
  • ванильный сахар — 1 ч. л. (5 г)
  • сливочное масло — 10 г

Приготовление

Сначала вырежьте из лаваша два круга по размеру сковороды и замочите их в воде примерно на 5 минут, чтобы они стали мягкими. Если используете тортильи, этот шаг можно пропустить. Пока лаваш размягчается, нарежьте банан небольшими кусочками, а яйца взбейте с ванильным сахаром.

Разогрейте сковороду и слегка смажьте ее сливочным маслом. Выложите первый лист лаваша, вылейте сверху яичную смесь, распределите творог и банан. Накройте вторым листом лаваша, закройте крышкой и готовьте около 5 минут. Затем аккуратно переверните и подержите на огне еще 5 минут. В итоге получится нежный пирог с ароматной начинкой — идеальный десерт для быстрого чаепития.

Ранее сообщалось, что классические пельмени с мясным фаршем знакомы каждому, но их вкус можно интересно разнообразить. Использование альтернативной начинки открывает новые кулинарные горизонты и позволяет получить насыщенный аромат и необычный вкус, не теряя привычной формы блюда.

Проверено редакцией
Читайте также
Нежный салат «Алинка» к 8 Марта: простой рецепт из крабовых палочек, который удивит гостей
Общество
Нежный салат «Алинка» к 8 Марта: простой рецепт из крабовых палочек, который удивит гостей
Вобла оказалась на грани исчезновения по одной причине
Регионы
Вобла оказалась на грани исчезновения по одной причине
России грозит фруктовый кризис
Россия
России грозит фруктовый кризис
Заливаю цветную капусту сливками с яйцом и посыпаю сыром — запеканка получается нежной, как суфле. Пальчики оближешь
Общество
Заливаю цветную капусту сливками с яйцом и посыпаю сыром — запеканка получается нежной, как суфле. Пальчики оближешь
Рис получится рассыпчатым, как в ресторане: запомните простые пропорции воды и способ варки
Общество
Рис получится рассыпчатым, как в ресторане: запомните простые пропорции воды и способ варки
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Володин поздравил россиянок с 8 Марта видеооткрыткой
«Поэзия на льду»: Кучеров установил впечатляющий рекорд в НХЛ
Россия вернулась в топ-10 крупнейших экономик мира
«Денег не будет ни на что»: на Западе заметили панику Зеленского
Северные олени получат «паспорта»
Появились кадры мощного пожара после атаки на нефтехранилище под Тегераном
Названы лекарства, способные помешать управлению автомобилем
«На боевом посту»: Захарова рассказала о работе дипломатов 8 Марта
Следователь купянского отделения полиции свела счеты с жизнью в Харькове
Ван И жестко ответил на вероятность отделения Тайваня от Китая
Названа самая упоминаемая женщина в русскоязычных соцсетях
В МИД предположили, готова ли Европа разругаться с Трампом
«Скоро станет намного хуже»: Дмитриев предрек крах европейской стране
Пожар на нефтебазе в Армавире локализовали
«Вы приближаете победу»: Медведев обратился к россиянкам по случаю 8 Марта
«Наполняете жизнь красотой»: Мишустин обратился к российским женщинам
UFC объявил всех участников турнира в Белом доме
Ядерный шантаж Киева и удар по порту Одессы: новости СВО на утро 8 марта
В Роскачестве назвали опасность приложений для очистки памяти
Трамп «из вежливости» встретился с лидером венесуэльской оппозиции
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.