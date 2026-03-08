Зимняя Олимпиада — 2026
«Пьяная блондинка» врывается на стол: сочная, слоистая, с пикантной чесночной ноткой — объедение на 8 марта

Фото: D-NEWS.ru
Салат «Пьяная блондинка» — это тот случай, когда гости забывают про все приличия и набрасываются на угощение, сметая его в один миг. Беру куриное филе, яблоко, сыр и яйца — и готовлю слоеное чудо, которое стало хитом моих застолий. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для 8 Марта или любого праздника. Его необычность в том, что кисло-сладкое яблоко и чесночный соус создают легкий маринад, пропитывающий курицу до неприличной сочности, а белая «шапка» из сыра и яиц придает салату тот самый «блондинистый» вид. Получается обалденная вкуснятина: нежные слои курочки, хрустящей моркови, терпкого яблока и тягучего сыра, пронизанные пикантным чесночным ароматом и увенчанные золотистым кунжутом. Гости вылизывают тарелки и просят добавки, забыв про всё на свете.

Для приготовления вам понадобится: 1 куриное филе, 1 кисло-сладкое яблоко, 1 свежая морковь, 100 г твердого сыра, 5 яиц, 1 зубчик чеснока, горсть кунжута, майонез, соль и перец по вкусу. Куриное филе нарежьте мелкими кусочками и обжарьте до готовности, посолив и поперчив. Яйца отварите вкрутую и натрите на терке. Морковь, яблоко и сыр также натрите на крупной терке. Чеснок измельчите и смешайте с майонезом. Выкладывайте слоями в салатник: курица, майонез, яблоко, морковь (слегка смажьте майонезом), сыр, яйца. Сверху посыпьте поджаренным кунжутом. Дайте настояться в холодильнике 1–2 часа.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

Проверено редакцией
