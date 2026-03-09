Зимняя Олимпиада — 2026
Никаких чизкейков до Пасхи не надо: этот постный пирог с фруктами вкуснее любых пирожных — нежный, сочный, с хрустящей посыпкой

Беру персиковый сироп, муку и консервированные персики — и готовлю нежнейшее лакомство, которое перевернуло мое представление о постной выпечке. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для чаепития в пост или когда хочется побаловать себя без грамма продуктов животного происхождения. Его необычность в том, что тесто замешивается на сиропе от консервированных персиков, что дает ему удивительную сладость и аромат, а хрустящая крошка сверху превращает обычный пирог в настоящий десерт. Получается обалденная вкуснятина: мягкий, влажный бисквит с кусочками сочных яблок и персиков, покрытый румяной, рассыпчатой посыпкой, которая так аппетитно хрустит. Пирог настолько хорош, что его не стыдно подать даже гостям, и он долго не черствеет, что большая редкость для постной выпечки.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 250 г муки, 200 мл персикового сиропа (от консервированных персиков), 100 мл растительного масла, 70 г сахара, 0,3 ч. л. соли, 12 г разрыхлителя, 2 ст. л. пшеничных отрубей; для начинки — 1 банка консервированных персиков, 1 яблоко; для посыпки — 40 г муки, 30 г сахара, 2 ст. л. растительного масла. Персики нарежьте дольками, сироп слейте. Смешайте муку, сахар, отруби, разрыхлитель, влейте сироп с маслом, добавьте нарезанное яблоко и перемешайте. Вылейте тесто в смазанную форму, сверху выложите персики, слегка утопив их. Смешайте ингредиенты для посыпки в крошку и посыпьте пирог. Выпекайте при 180 °C 40 минут.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

