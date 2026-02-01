Зимняя Олимпиада — 2026
01 февраля 2026 в 17:48

Внучка Ельцина показала редкий снимок с дедом в честь его 95-летия

Борис Ельцин Борис Ельцин Фото: Александр Макаров/РИА Новости
Внучка первого президента России Бориса Ельцина Мария Юмашева опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) трогательное архивное фото со своим дедом в годовщину его рождения. На черно-белом снимке запечатлены маленькая Мария в пышном платье и сам Ельцин.

Сегодня дедушке исполнилось бы 95 лет. На фото — мой первый день рождения — 9 апреля 2003, — отметила Юмашева.

Всего у Ельцина пятеро внуков и трое правнуков. Соцсети активно ведет только Мария, которая практически с самого рождения живет за границей. Политик скончался, когда девочке было пять лет.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин продолжил традицию и позвонил вдове Ельцина — Наине Ельциной. Первый президент РФ скончался 23 апреля 2007 года в Центральной клинической больнице в Москве на 77-м году жизни. Он похоронен на Новодевичьем кладбище.

До этого бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин выразил мнение, что Ельцин был трагической фигурой, объективную оценку которой историки смогут дать только через 100 лет. Он добавил, что никогда не «поливал грязью» первого российского лидера, и напомнил, что после смерти следует говорить о человеке «либо хорошо, либо ничего».

