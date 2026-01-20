Агент Джикии рассказал, перейдет ли игрок в «Ахмат»

Георгий Джикия не планирует переходить в футбольный клуб «Ахмат» в случае ухода Насера Гандри, рассказал Metaratings представитель футболиста Владимир Кузьмичев. Он отметил, что Джикия не получал предложений от российских клубов.

Георгий продолжает выступать за турецкий «Антальяспор». Официальных предложений о трансфере в российские клубы, включая «Ахмат», не поступало, — рассказал Кузьмичев.

Спортивный агент отметил, что информацию о переходе нельзя считать достоверной. Сейчас, по данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста оценивается в €1,8 млн.

