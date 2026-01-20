Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 16:41

Агент Джикии рассказал, перейдет ли игрок в «Ахмат»

Агент Кузьмичев не подтвердил переход футболиста Джикии в «Ахмат»

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Георгий Джикия не планирует переходить в футбольный клуб «Ахмат» в случае ухода Насера Гандри, рассказал Metaratings представитель футболиста Владимир Кузьмичев. Он отметил, что Джикия не получал предложений от российских клубов.

Георгий продолжает выступать за турецкий «Антальяспор». Официальных предложений о трансфере в российские клубы, включая «Ахмат», не поступало, — рассказал Кузьмичев.

Спортивный агент отметил, что информацию о переходе нельзя считать достоверной. Сейчас, по данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста оценивается в €1,8 млн.

Ранее сообщалось, что бразильский футбольный клуб «Интернасьонал» объявил о достижении договоренности с московским ЦСКА о трансфере полузащитника Родриго Вильягры. Сторонам удалось достичь договоренности по условиям личного контракта.

футбол
Ахмат
игроки
трансферы
