Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 февраля 2026 в 17:31

Наркоман «выпотрошил» подъезд московского ЖК и попал на видео

В московском ЖК разгромили подъезд ради закладки с наркотиками

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В московском ЖК «Амурский парк» разгромили подъезд, предположительно, в поисках тайника с наркотиками, сообщил Telegram-канал Baza. На нескольких этажах были выбиты и помяты электрощитки, а металлические дверцы сервисных ниш оказались взломаны.

Жильцы нашли на лестничном пролете приспособление для употребления запрещенных веществ. Неизвестный также снял с петель резинки дверных стопперов, частично разобрал потолочные конструкции и оставил мусор.

Собственники квартир изучили записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить личность возможного нарушителя. Они намерены обратиться в полицию через управляющую компанию. По их словам, ущерб затронул несколько этажей и потребует восстановления элементов общего имущества.

Ранее подростки разгромили обувной магазин во Владивостоке. После того как сотрудница попыталась остановить подростков, они напали и повредили ей палец на руке. Затем они сбежали, подперев дверь магазина лопатой.

В Москве до этого задержали 24-летнего молодого человека, устроившего погром в Доме Гоголя на Никитском бульваре. Он разбил аквариум и повредил несколько дверей в помещениях музея.

наркотики
Москва
погромы
разрушения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта точная дата переговоров по Украине в Абу-Даби
Россиянам объяснили, почему «ложиться под нож» за границей опасно
Погоня со стрельбой за 13-летним мальчиком за рулем Lada попала на видео
Шойгу объяснил, каким планам Запада по России и Китаю не суждено сбыться
На Украине жестко взялись за нелегальные терминалы Starlink
Сухой ветер и потепление до +10? Погода в Москве в марте: чего ждать
Волгоград превратился в Сталинград
Россиянам рассказали о главной ошибке при лечении гриппа
«Общение продолжится»: Россия и Китай укрепят диалог на высшем уровне
Пенсионерка провернула «схему Долиной» и внезапно умерла
Путин и Медведев почтили память первого президента России
Патриарх Кирилл в юности выпил две бутылки коньяка с «врагом» Церкви
Полиция задержала двоих россиян за убийство в Таиланде владельца наркошопа
Экс-депутат Рады раскрыл, как Киев усиливает переговорные позиции Москвы
Сноубордистка сутки выживала в глубине сахалинских сопок без еды и связи
«Кто окажется победителем»: политолог о потенциальной атаке США на Иран
Раскрыты подробности о юридической защите Мадуро в США
Бастрыкин взял на контроль дело о падении новорожденного в больнице Якутска
Стало известно, как еще один подросток избежал гибели в кемеровской сауне
Молодой мужчина выжил после 48 часов без легких и остановки сердца
Дальше
Самое популярное
Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово
Семья и жизнь

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день
Семья и жизнь

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.