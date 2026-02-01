Наркоман «выпотрошил» подъезд московского ЖК и попал на видео В московском ЖК разгромили подъезд ради закладки с наркотиками

В московском ЖК «Амурский парк» разгромили подъезд, предположительно, в поисках тайника с наркотиками, сообщил Telegram-канал Baza. На нескольких этажах были выбиты и помяты электрощитки, а металлические дверцы сервисных ниш оказались взломаны.

Жильцы нашли на лестничном пролете приспособление для употребления запрещенных веществ. Неизвестный также снял с петель резинки дверных стопперов, частично разобрал потолочные конструкции и оставил мусор.

Собственники квартир изучили записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить личность возможного нарушителя. Они намерены обратиться в полицию через управляющую компанию. По их словам, ущерб затронул несколько этажей и потребует восстановления элементов общего имущества.

Ранее подростки разгромили обувной магазин во Владивостоке. После того как сотрудница попыталась остановить подростков, они напали и повредили ей палец на руке. Затем они сбежали, подперев дверь магазина лопатой.

В Москве до этого задержали 24-летнего молодого человека, устроившего погром в Доме Гоголя на Никитском бульваре. Он разбил аквариум и повредил несколько дверей в помещениях музея.