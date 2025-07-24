Лисовец рассказал, что войдет в моду осенью Лисовец заявил, что трендом номер один этой осенью будут сапоги

Этой осенью в тренде будут сапоги и элегантная обувь на каблуке, рассказал стилист и телеведущий Владислав Лисовец. По его словам, переданным «Газетой.Ru», при этом в одежде можно сочетать разные принты, главное, чтобы они были приглушенными.

Основной тренд, который встречается на многих показах, это всевозможные сапоги. Неважно, насколько похолодает или не похолодает. Просто сапоги сегодня во внешнем виде говорят об изысканности, о стиле и о моде. <…> Потому что спортивная обувь, вообще все спортивное уходит в прошлое, — сообщил он.

Ранее консультант по стилю, историк моды Тала Баева рассказала, что винтажные вещи лучше всего совмещать с современными, чтобы образ не выглядел старомодно. Она объяснила, что также следует избегать перегруженности винтажными деталями.

До этого терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен рассказала, что узкие джинсы, корсеты и утягивающее белье могут серьезно навредить здоровью. Она объяснила, что тесная одежда приводит к нарушению кровообращения, проблемам с желудочно-кишечным трактом, кожей и сосудами.