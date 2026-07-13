Экс-президент Южной Кореи получил новый тюремный срок Экс-президент Южной Кореи Юн Сок Ель осужден на два года по одному из обвинений

Экс-президента Южной Кореи Юн Сок Еля приговорили к двум годам тюремного заключения по делу о нарушении закона о финансировании политических кампаний, сообщает агентство Yonhap. Суд установил, что в 2022 году перед выборами главы государства в интересах политика и его супруги были проведены бесплатные соцопросы на сумму около $190 тыс. (14,6 млн рублей).

По версии следствия, руководитель социологического бюро Мен Тхэ Гюн рассчитывал на ответные услуги. Всего в отношении экс-президента возбуждено восемь уголовных дел.

Ранее супругу бывшего южнокорейского президента Ким Гон Хи приговорили к семи годам тюремного заключения по очередному эпизоду коррупционного дела. Суд первой инстанции установил, что женщина получала от предпринимателей дорогие ювелирные изделия в обмен на содействие в решении кадровых и коммерческих вопросов.

Кроме того, Сеульский районный суд приговорил бывшего министра юстиции Южной Кореи Пак Сон Чжэ к 25 годам тюрьмы за участие в подготовке и введении военного положения. Оно было инициировано Юн Сок Елем в декабре 2024 года.