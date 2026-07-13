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13 июля 2026 в 12:03

В Польше назвали места для будущей базы США на своей территории

США могут разместить постоянную военную базу в Велькопольше и Нижней Силезии

Цезари Томчик Цезари Томчик Фото: Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Польша предложила США разместить постоянную военную базу на западе страны, заявил замминистра национальной обороны Польши Цезари Томчик в эфире радиостанции RMF FM. По его словам, окончательное решение по размещению базы пока не принято, и в дальнейшем может быть выбрана другая локация. Варшава выступает за западную часть Польши, чтобы упростить переброску дополнительных сил НАТО.

Мы выбрали две наиболее вероятные локализации, если речь идет об американской базе. Это Велькопольша и Нижняя Силезия, — уточнил Томчик.

Он отметил, что Польша на протяжении нескольких лет развивает логистическую инфраструктуру в западных регионах страны. В том числе на территории аэропортов, для возможного приема военной помощи от союзников.

Ранее Handelsblatt сообщил, что вывод американских войск из Германии может серьезно ударить по экономике местных муниципалитетов. По данным издания, сокращение присутствия США может иметь последствия, сопоставимые с закрытием крупных градообразующих предприятий. Согласно данным Пентагона, Германию могут покинуть около 5 тыс. американских военнослужащих.

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