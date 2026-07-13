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13 июля 2026 в 12:05

«Получили зеленый свет»: в Польше предложили построить базу США

Польский депутат Томчик: Варшава предложила США построить у себя военную базу

Белый дом Белый дом Фото: Shutterstock/FOTODOM
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США выступила не против предложения Польши построить американскую военную базу в европейской стране, заявил депутат и действующий заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик в эфире радиостанции RMF FM. По его словам, администрация Штатов дала Варшаве «политический зеленый свет».

Мы направили свое предложение США и получили политический «зеленый свет». <...> Польша годами инвестирует в строительство логистической системы на территории аэропортов на территории западной Польши на случай принятия возможной военной помощи со стороны НАТО, — заявил Томчик.

С его слов, правительство страны планирует разместить базу в Великопольском и Нижнесилезком воеводствах. Парламентарий отметил, что решение пока не окончательное. Все детали проекта объявят в течение недели.

Ранее польская оппозиционная партия «Право и Справедливость» внесла в Сейм резолюцию с призывом блокировать вступление Украины в состав Евросоюза. По словам лидера партии, Пшемыслава Чарнека, такое решение было вызвано прославлением участников Волынской резни в Киеве.

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