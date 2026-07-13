Врач раскрыла, с какими нарушениями организма чаще всего путают депрессию Врач Станкевич: дефицит железа в организме нередко принимают за депрессию

Дефицит железа, витаминов D и B12 нередко принимают за депрессию, заявила в беседе с Lenta.ru врач Любовь Станкевич. Кроме того, это расстройство часто путают с анемией, нарушениями в работе щитовидной железы и углеводном обмене. Это происходит из-за схожести симптомов: упадка сил, трудностей с концентрацией, отсутствия мотивации, тревожности и апатии.

Когда человек жалуется на слабость, апатию, тревожность и потерю сил, первое объяснение часто кажется очевидным: стресс, выгорание, депрессия. Но такие жалобы могут появляться и при нарушениях в работе организма. За этим могут стоять анемия, дефицит железа, нехватка витаминов D или B12, нарушения работы щитовидной железы, хроническое воспаление, сбои углеводного обмена, изменения уровня кортизола или магния. Поэтому опасно сразу выбирать одну причину и не проверять остальные, — отметила Станкевич.

При этом появление суицидальных мыслей, агрессивное поведение, потеря самоконтроля требуют немедленного обращения к психиатру, подчеркнула врач. То же касается резкого ухудшения состояния, когда человек буквально не может подняться с постели.

Ранее психолог Алексей Шестаков заявил, что потеря интереса к хобби, отказ от общения и домашняя самоизоляция, а также вспышки агрессии могут указывать на скрытую депрессию. Он добавил, что если человек резко изменился в поведении, то это тоже тревожный признак.