Названы ошибки в резюме, которые угрожают мгновенным отказом в работе HR-эксперт Дубинникова: в резюме нужно описывать результаты вместо обязанностей

В резюме лучше описывать результаты и достижения, а не обязанности, заявила Lenta.ru генеральный директор HR-агентства Наталья Дубинникова. Она отметила, что документ необходимо адаптировать под каждую вакансию.

В конечном счете резюме должно отвечать на один вопрос: какую проблему бизнеса вы способны решить? Если это становится понятно за первые 10 секунд, вероятность получить приглашение на собеседование значительно возрастает, — рассказала Дубинникова.

HR-эксперт подчеркнула, что структура резюме должна быть понятной, стиль — единым, а информация — логично разбитой на разделы. По ее словам, лучше отказаться от шаблонных характеристик и вместо них привести конкретные примеры проектов и достижений.

Ранее специалист по подбору персонала Александр Брюхов заявил, что соискателям лучше создать резюме сразу на нескольких платформах по поиску вакансий, а также обновлять его раз в несколько дней. Он призвал не стесняться и писать рекрутерам напрямую, а также обращаться за рекомендациями к бывшим коллегам.