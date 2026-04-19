Апрельский снегопад накрыл север Пермского края

В ночь на 19 апреля на севере Пермского края дождь перешел в сильный снег, температура воздуха опустилась до минус 4–6 градусов, сообщили в ГИС-центре ПГНИУ. По данным синоптиков, больше всего осадков выпало в Кудымкаре — 20 мм, из них около 15 мм пришлось на снег, передает РБК.

К 8 утра высота снежного покрова в Кудымкаре достигла 15 сантиметров и продолжает расти. В Чермозе выпало 15 мм осадков, в Березниках и Лысьве — по 8 мм, в Бисере — 9 мм, в Кочево — 6 мм, в Губахе — 2 мм. Синоптики называют эти данные предварительными из-за сильного ветра.

По суммарным данным с пятницы в Бисере выпало 33 мм осадков, в Кудымкаре и Чермозе — по 29 мм, в Верещагино и Лысьве — по 22 мм, в Перми и Губахе — по 21 мм. В Чермозе и Лысьве отмечен замерзающий дождь.

Ранее метеоролог Александр Сергеев предупредил, что мокрый снег и похолодание могут вернуться в Москву и регионы европейской части России уже в начале мая. По его словам, подобные явления в последний месяц весны случаются довольно часто. Устойчивый снежный покров не сформируется, однако холодная погода может задержаться на несколько дней.