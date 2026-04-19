19 апреля 2026 в 12:59

Апрельский снегопад накрыл север Пермского края

На севере Пермского края начались дожди и снегопады

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В ночь на 19 апреля на севере Пермского края дождь перешел в сильный снег, температура воздуха опустилась до минус 4–6 градусов, сообщили в ГИС-центре ПГНИУ. По данным синоптиков, больше всего осадков выпало в Кудымкаре — 20 мм, из них около 15 мм пришлось на снег, передает РБК.

К 8 утра высота снежного покрова в Кудымкаре достигла 15 сантиметров и продолжает расти. В Чермозе выпало 15 мм осадков, в Березниках и Лысьве — по 8 мм, в Бисере — 9 мм, в Кочево — 6 мм, в Губахе — 2 мм. Синоптики называют эти данные предварительными из-за сильного ветра.

По суммарным данным с пятницы в Бисере выпало 33 мм осадков, в Кудымкаре и Чермозе — по 29 мм, в Верещагино и Лысьве — по 22 мм, в Перми и Губахе — по 21 мм. В Чермозе и Лысьве отмечен замерзающий дождь.

Ранее метеоролог Александр Сергеев предупредил, что мокрый снег и похолодание могут вернуться в Москву и регионы европейской части России уже в начале мая. По его словам, подобные явления в последний месяц весны случаются довольно часто. Устойчивый снежный покров не сформируется, однако холодная погода может задержаться на несколько дней.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты обстоятельства гибели россиянина на Пхукете
Соседи, парковка и баланс карты: три новые схемы обмана — как защититься
Военкомы мобилизовали мужчину с бронью
Евросоюз планирует увеличить военный бюджет в 10 раз
План Пугачевой потерпел провал: контракт с Галкиным окончен, последствия
Российский второклассник стал чемпионом мира по шахматам
В России захотели смягчить наказание за оборот наркотиков без цели сбыта
Фанат «Вероны» получил люлей от футбольного кумира
Полицейские пришли на помощь оказавшемуся взаперти пенсионеру с инсультом
Трамп припугнул папу римского ядерным оружием в разговоре об Иране
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
В Минобороны раскрыли, сколько силы ПВО сбили БПЛА за пять часов
Школьники устроили смертельную перестрелку после драки в парке
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший экс-мэр разработал «программу счастья» для России
Мадьяр предупредил Нетаньяху об аресте в Венгрии
«Эффект домино»: Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились кадры уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

