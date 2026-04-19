«Бог даст»: Симоньян обратилась к борющимся с раком женщинам

Женщины, столкнувшиеся с онкологическими заболеваниями, должны слушать врачей и продолжать борьбу, заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Новые русские сенсации». Она с сентября 2025 года проходит лечение от рака груди.

Я хочу подбодрить женщин, которые через это проходят. Девочки, вы не виноваты. Вы ни в чем не виноваты. Боритесь, слушайте врачей, слушайте себя, старайтесь. Есть большие шансы жить дальше. Очень большие шансы, Бог даст, — заявила журналистка.

Ранее стало известно, что тираж романа «В начале было Слово — в конце будет Цифра» достиг 170 тыс. экземпляров. В издательстве уточнили, что продажи книги продолжают расти. За это произведение Симоньян удостоилась специального приза жюри национальной литературной премии «Слово». Сама журналистка назвала этот роман делом всей своей жизни.

До этого Симоньян рассказала, что ее дети не знают об онкологическом заболевании. При этом она сообщила о своей болезни всем остальным родственникам. Журналистка заявила, что сделает все возможное для выздоровления, и дала близким указания на будущее.