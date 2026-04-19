Добавляю в тесто на кефире тертый кабачок и чеснок — лепешки получаются сочными, как драники, но нежнее

Беру кабачок, кефир и чеснок — и за 15 минут замешиваю тесто для лепешек, которые получаются сочными, как драники, но гораздо нежнее. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака или легкого ужина, когда хочется сытного, но без лишней возни.

Получается обалденная вкуснятина: румяные лепешки с хрустящей корочкой, а внутри — мягкая, сочная кабачковая мякоть с пикантным чесночным ароматом и ноткой укропа.

Для приготовления вам понадобится: 1 небольшой кабачок (200–250 г), 250 мл кефира, 2 яйца, 200 г муки, 1 чайная ложка соды, 1 чайная ложка соли, 2 зубчика чеснока, пучок укропа, растительное масло для жарки. Кабачок натрите на крупной терке, слегка отожмите лишнюю жидкость. Кефир смешайте с содой, оставьте на 5 минут. Добавьте яйца, соль, тертый кабачок, измельченный чеснок и рубленый укроп.

Постепенно всыпьте муку, замесите тесто густоты сметаны. Разогрейте сковороду с маслом, выкладывайте тесто ложкой, формируя лепешки. Жарьте с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте горячими со сметаной — эти лепешки исчезают мгновенно.

