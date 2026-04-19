Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 апреля 2026 в 11:00

Добавляю в тесто на кефире тертый кабачок и чеснок — лепешки получаются сочными, как драники, но нежнее

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру кабачок, кефир и чеснок — и за 15 минут замешиваю тесто для лепешек, которые получаются сочными, как драники, но гораздо нежнее. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака или легкого ужина, когда хочется сытного, но без лишней возни.

Получается обалденная вкуснятина: румяные лепешки с хрустящей корочкой, а внутри — мягкая, сочная кабачковая мякоть с пикантным чесночным ароматом и ноткой укропа.

Для приготовления вам понадобится: 1 небольшой кабачок (200–250 г), 250 мл кефира, 2 яйца, 200 г муки, 1 чайная ложка соды, 1 чайная ложка соли, 2 зубчика чеснока, пучок укропа, растительное масло для жарки. Кабачок натрите на крупной терке, слегка отожмите лишнюю жидкость. Кефир смешайте с содой, оставьте на 5 минут. Добавьте яйца, соль, тертый кабачок, измельченный чеснок и рубленый укроп.

Постепенно всыпьте муку, замесите тесто густоты сметаны. Разогрейте сковороду с маслом, выкладывайте тесто ложкой, формируя лепешки. Жарьте с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте горячими со сметаной — эти лепешки исчезают мгновенно.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
кабачки
лепешки
завтраки
кулинария
Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Магазин косметики подвергся нападению пушистого налетчика
В ООН высказались об атаке ВСУ на российский сухогруз в Азовском море
В России утвердили первый ГОСТ на биопечать органов
Раскрыты обстоятельства гибели россиянина на Пхукете
Соседи, парковка и баланс карты: три новые схемы обмана — как защититься
Военкомы мобилизовали мужчину с бронью
Евросоюз планирует увеличить военный бюджет в 10 раз
План Пугачевой потерпел провал: контракт с Галкиным окончен, последствия
Российский второклассник стал чемпионом мира по шахматам
В России захотели смягчить наказание за оборот наркотиков без цели сбыта
Фанат «Вероны» получил люлей от футбольного кумира
Полицейские пришли на помощь оказавшемуся взаперти пенсионеру с инсультом
Трамп припугнул папу римского ядерным оружием в разговоре об Иране
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
В Минобороны раскрыли, сколько силы ПВО сбили БПЛА за пять часов
Школьники устроили смертельную перестрелку после драки в парке
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший экс-мэр разработал «программу счастья» для России
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.