Синоптик спрогнозировала резкое изменение погоды в центральной России

В центральной России на последней неделе января резко изменится погода, сообщила NEWS.ru научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина. По ее словам, в пяти регионах ожидается потепление. Речь идет о Рязанской, Тульской, Орловской, Калужской и Брянской областях, уточнила она.

В Рязанской, Тульской, Орловской, Калужской и Брянской областях на рабочей неделе ожидается потепление. Если 26 января там будет -9–14 градусов днем, то к 28 января термометры покажут от 0 до –5 градусов, — сказала Паршина.

Она уточнила, что в ночное время в начале недели температура может опускаться до -23 градусов, а к середине она поднимется до -5–10 градусов. Также синоптик отметила, что в течение недели в этих регионах ожидаются снегопады.

Ранее синоптик Александр Ильин заявил, что в Москве в начале февраля ожидаются морозы до -18 градусов. Сильные холода вернутся в столицу 2 февраля после кратковременного потепления. Он уточнил, что температура воздуха ночью составит -13–18 градусов. Такие значения, отметил Ильин, ниже климатической нормы.