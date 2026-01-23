Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 17:12

Выступающий в ОАЭ Розенбаум сделал антивоенное заявление со сцены

Розенбаум назвал мир главной человеческой ценностью

Александр Розенбаум Александр Розенбаум Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Композитор и бард Александр Розенбаум обратился к зрителям с антивоенной речью, пишет Telegram-канал «ДУБАЙ.REPORT». Артист со сцены в Дубае заявил, что мир — высшая ценность для всего человечества. Свои слова он сопроводил композицией, которую очевидцы нарекли гимном миру.

Считаю себя профессиональным гражданином этой планеты, своей страны и всем людям желаю мира. Это главное, что было и есть, нет ничего дороже для людей. Я за то, чтоб гремел мир, — произнес Розенбаум.

Ранее актер и телеведущий Леонид Ярмольник назвал «эмоциональным порывом» отъезд многих артистов и деятелей культуры из России после объявления о начале проведения СВО. По его мнению, Москва не имела другого выбора, кроме как действовать, чтобы отстоять свой суверенитет.

До этого сообщалось, что артисты из группы «Мумий Тролль» в первые дни после начала СВО сделали публикацию с антивоенным хештегом и уехали за рубеж. Кроме того, фронтмена коллектива Илью Лагутенко видели и в компании иноагентов. Известно, что он фотографировался с солистом группы Little Big Ильей Прусикиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Александр Розенбаум
артисты
концерты
заявления
