Раскрыта судьба сопровождавшей пропавшего мальчика в Красноярске девушки

Девушку, которая сопровождала пропавшего несовершеннолетнего сына предпринимателя Андрея Капли из Красноярска, могут привлечь к ответственности в случае доказанного факта мошенничества, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, вердикт по резонансному делу можно будет сделать лишь по итогам расследования компетентными органами.

Если в ходе расследования будет установлено, что девушка не похищала сына Капли, то за его пропажу она ответственности не понесет. Похищение — это всегда насильственное преступление, то есть лишение свободы передвижения и перемещения лица в место, которое он посещать не хочет. Но сопровождавшую могут рассматривать на предмет потенциального соучастия в мошенничестве. В любом случае следствие сейчас должно разобраться во всех деталях случившегося, чтобы говорить предметно, — поделился Багатурия.

Ранее в Следственном комитете России по Красноярскому краю сообщили, что пропавший в регионе 14-летний сын Капли был найден живым. По информации ведомства, юноша находился в арендованной квартире с неизвестной девушкой.