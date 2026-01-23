Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 17:29

Раскрыта судьба сопровождавшей пропавшего мальчика в Красноярске девушки

Адвокат Багатурия: сопровождавшую сына Капли могут обвинить в мошенничестве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Девушку, которая сопровождала пропавшего несовершеннолетнего сына предпринимателя Андрея Капли из Красноярска, могут привлечь к ответственности в случае доказанного факта мошенничества, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, вердикт по резонансному делу можно будет сделать лишь по итогам расследования компетентными органами.

Если в ходе расследования будет установлено, что девушка не похищала сына Капли, то за его пропажу она ответственности не понесет. Похищение — это всегда насильственное преступление, то есть лишение свободы передвижения и перемещения лица в место, которое он посещать не хочет. Но сопровождавшую могут рассматривать на предмет потенциального соучастия в мошенничестве. В любом случае следствие сейчас должно разобраться во всех деталях случившегося, чтобы говорить предметно, — поделился Багатурия.

Ранее в Следственном комитете России по Красноярскому краю сообщили, что пропавший в регионе 14-летний сын Капли был найден живым. По информации ведомства, юноша находился в арендованной квартире с неизвестной девушкой.

Красноярск
похищения
адвокаты
подростки
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
