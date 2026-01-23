Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 17:02

Минобороны показало видео с освобождением Симиновки под Харьковом

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Минобороны России показало видео с освобождением села Симиновка в Харьковской области. На нем запечатлены удары российских БПЛА по технике противника.

На кадрах видно, как дроны атакуют грузовики и пикапы ВСУ, живую силу и даже танк с приваренными к нему так называемыми «мангалом» и «дредами». В министерстве подчеркнули, что операторам FPV-дронов удалось перерезать логистику и уничтожить огневые средства украинских подразделений. Удары наносились по путям снабжения и закрытым огневым позициям ВСУ.

Ранее сообщалось, что российские войска в течение недели освободили пять населенных пунктов в зоне СВО. Симиновка под Харьковом и Новопавловка в ДНР были взяты под российский контроль подразделениями группировок войск «Север» и «Центр» соответственно. «Восток» и «Днепр» освободили Прилуки и Павловку в Запорожской области.

Российские солдаты при освобождении Симиновки под Харьковом работали малыми группами с корректировкой БПЛА, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, они не давали ВСУ совершать маневры.

