В Минобороны раскрыли, как ВС России освобождали село под Харьковом

В Минобороны раскрыли, как ВС России освобождали село под Харьковом ВС РФ работали малыми группами при освобождении Симиновки под Харьковом

Российские солдаты при освобождении Симиновки под Харьковом работали малыми группами с корректировкой БПЛА, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, операторы дронов внесли весомый вклад во взятие населенного пункта, отрезая противника от поставок припасов.

Операторы FPV-дронов перерезали логистику и уничтожили огневые средства формирований ВСУ. Удары наносились по путям снабжения и закрытым огневым позициям противника, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские войска в течение недели освободили пять населенных пунктов в зоне СВО. Симиновка под Харьковом и Новопавловка в ДНР были взяты под российский контроль подразделениями группировок войск «Север» и «Центр» соответственно. «Восток» и «Днепр» освободили Прилуки и Павловку в Запорожской области.

До этого начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов рассказал, что военнослужащие российской группировки войск «Запад» завершают освобождение Купянска-Узлового в Харьковской области. Он проверил ход выполнения боевых задач соединениями войск «Центр», которые задействованы на Днепропетровском направлении в зоне СВО.