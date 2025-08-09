Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 августа 2025 в 07:13

Россиянам порекомендовали отказаться от поездок в пять арабских стран

МИД РФ призвал отказаться от поездок в Сирию, Судан, Ливию, Ливан и Йемен

Дамаск, Сирия Дамаск, Сирия Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россиянам стоит отказаться от поездок в Йемен, Ливан, Сирию, Судан и Ливию, заявил ТАСС директор Консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. Он добавил, что сохраняется рекомендация не ездить на ливийско-тунисскую границу и в Ирак. Климов пояснил, что в перечисленных странах сложная внутриполитическая ситуация.

В связи со сложной внутриполитической обстановкой в настоящее время не рекомендуется посещение Йемена, Ливана, Ливии, Сирии и Судана, а также ливийско-тунисской границы и юга Туниса, — сказал Климов.

Ранее стало известно, что почти каждый пятый россиянин этим летом предпочел нестандартный отдых. Среди респондентов 25% выбрали ретриты в горах, а 22% отправились в удаленные деревни без интернета. Из анализа следует, что наибольший интерес у таких туристов вызвали Кавказ и Алтай.

До этого вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян рассказал, что в России невозможно организовать отдых у моря дешевле 80 тысяч рублей. По его мнению, лучше выбрать бюджетный зарубежный курорт, пожертвовав сервисом, чем «поехать в три звезды в Архипо-Осиповку с одними завтраками».

