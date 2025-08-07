Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 августа 2025 в 12:46

Мошенники стали чаще пытаться похитить средства россиян

ЦБ РФ: во II квартале 2025 года отражено 38,7 млн попыток мошеннических операций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во II квартале 2025 года российские банки пресекли 38,7 млн попыток мошеннических операций, сообщается в обзоре Центробанка России по инцидентам информационной безопасности. По данным регулятора, количество таких попыток выросло в 1,5 раза по сравнению со средними показателями за предыдущие четыре квартала.

Мошенники во II квартале совершили 273,1 тысячи мошеннических операций на общую сумму 6,3 млрд рублей. Число таких переводов и размер ущерба сократились на 8,9 и 15,9% соответственно по сравнению со средними значениями за последние четыре квартала, — сказано в докладе ЦБ.

Кредитным организациям удалось предотвратить хищение средств клиентов на рекордную сумму 3,4 трлн рублей. Центробанк также сообщил о блокировке 20,2 тысячи телефонных номеров злоумышленников и 13,4 тысячи мошеннических сайтов и страниц в соцсетях.

Ранее юрист Евгений Машаров из Общественной палаты РФ рассказал, что жертвы мошенников могут добиться аннулирования кредитов, оформленных под влиянием злоумышленников. По его словам, для признания договора недействительным пострадавшим необходимы три ключевых документа.

Прежде сообщалось, что пенсионерка из Кировска отдала курьеру мошенников свыше 5 млн рублей. Злоумышленники также убедили 76-летнюю женщину продать свой автомобиль Lada XRay.

