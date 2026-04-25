Печень больше не жарю. Этот рецепт с заливкой из яиц и сметаны делает ее мягкой и сочной, как в ресторане

Беру куриную печень, шампиньоны, лук, морковь и заливку из яиц со сметаной — обжариваю слоями, заливаю и запекаю в духовке. Через 25 минут на столе сочное, ароматное блюдо, которое получается нежным, мягким и таким вкусным, что его едят даже те, кто терпеть не может печень.

Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для обеда или ужина. Получается обалденная вкуснятина: нежная печень, ароматные грибы, сладковатая морковь и золотистый лук — все это под нежной яично-сметанной заливкой, которая запекается в румяную корочку и делает блюдо сочным и тающим во рту.

Для приготовления вам понадобится: 600 г куриной печени, 1 морковь, 2 луковицы, 200 г шампиньонов, растительное масло для жарки, соль по вкусу; для заливки — 3 яйца, 200 г сметаны, 1/3 чайной ложки соли, перец по вкусу. Печень нарежьте кусочками, морковь натрите, лук нарежьте кубиками, грибы — пластинами. На сковороде обжарьте лук до полупрозрачности, добавьте морковь, жарьте 2 минуты, переложите в форму. Обжарьте грибы 3–4 минуты на сильном огне, выложите к овощам. На той же сковороде обжарьте печень 5 минут на сильном огне, посолите, выложите сверху на грибы. Для заливки смешайте яйца, сметану, соль и перец. Залейте печень, отправьте в разогретую до 180 °С духовку на 20–25 минут. Подавайте горячим — это блюдо исчезает быстрее, чем вы его приготовили.

