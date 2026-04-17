Всей семьей подсели на этот бюджетный салат с печенью — вкус отменный, заправка подходит для весны

Есть блюда, которые неожиданно становятся любимыми у всей семьи, даже если раньше к основному ингредиенту относились с осторожностью. Этот салат как раз такой случай: простые продукты, доступная печень и легкая заправка, которая делает вкус мягким и свежим. Особенно хорош весной, когда хочется чего-то не тяжелого, но сытного.

Ингредиенты

Куриная печень — 500 г, маринованные огурцы — 4–5 шт., лук — 1–2 шт., морковь — 2 шт., соль, специи — по вкусу, йогурт — 3–4 ст. л., чеснок — 1 зубчик, зелень — небольшой пучок.

Приготовление

Печень отвариваю до готовности и даю остыть, затем нарезаю соломкой. Морковь также отвариваю и натираю на терке. Лук режу кубиком и обжариваю до мягкости — он добавляет салату приятную сладость. Огурцы нарезаю и соединяю со всеми ингредиентами.

Для заправки смешиваю йогурт с чесноком и толченой зеленью, добавляю щепотку соли и немного специй. Перемешиваю салат — он получается нежным, сочным и совсем не тяжелым.

Ольга Шмырева
