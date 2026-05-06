06 мая 2026 в 09:38

Вместо возни с фаршем делаю этот пирог из печени — без муки, без зажарки, просто и гениально

Фото: D-NEWS.ru
Казалось бы, печень и рис — классика, но стоит добавить яйца и отправить все в духовку, как получается совершенно новое блюдо. Никакой сковороды, никакого масла для жарки, только нежная текстура и насыщенный вкус.

Что понадобится

Говяжья печень — 500 г, рис (сухой) — 150 г, яйца — 4 шт., лук — 2 шт. (крупный), соль — 1,5 ч. л., перец черный молотый — по вкусу, масло растительное — для смазывания формы.

Как готовлю

Рис отвариваю до полуготовности в подсоленной воде и остужаю. Печень нарезаю кусками, лук — произвольно, измельчаю все блендером до состояния жидкого фарша.

В печеночную массу добавляю яйца, соль, перец и тщательно перемешиваю. Затем всыпаю остывший рис (его не должно быть много, иначе пирог будет слишком плотным).

Вмешиваю рис в тесто до однородности. Форму (я использую размером 8х11 или круглую диаметром 20–22 см) смазываю маслом, выливаю тесто.

Выпекаю при 180 °C около 40 минут до полной готовности и румяной корочки. Готовый пирог остужаю прямо в форме — так он лучше схватится и не развалится при нарезке.

Проверено редакцией
Инфекционист оценил риски начала эпидемии хантавируса в России
Все делают манты и штрули, я нашла рулеты по-швабски — с мясом, черносливом и пряностями
Нутрициолог развеяла миф о чудодейственных свойствах сока сельдерея
Поджариваю печень с луком и мешаю с яйцами: паштет круче любой колбасы — вся семья обожает на завтрак
Дмитрий Демичев
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

