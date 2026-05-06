Вместо возни с фаршем делаю этот пирог из печени — без муки, без зажарки, просто и гениально

Казалось бы, печень и рис — классика, но стоит добавить яйца и отправить все в духовку, как получается совершенно новое блюдо. Никакой сковороды, никакого масла для жарки, только нежная текстура и насыщенный вкус.

Что понадобится

Говяжья печень — 500 г, рис (сухой) — 150 г, яйца — 4 шт., лук — 2 шт. (крупный), соль — 1,5 ч. л., перец черный молотый — по вкусу, масло растительное — для смазывания формы.

Как готовлю

Рис отвариваю до полуготовности в подсоленной воде и остужаю. Печень нарезаю кусками, лук — произвольно, измельчаю все блендером до состояния жидкого фарша.

В печеночную массу добавляю яйца, соль, перец и тщательно перемешиваю. Затем всыпаю остывший рис (его не должно быть много, иначе пирог будет слишком плотным).

Вмешиваю рис в тесто до однородности. Форму (я использую размером 8х11 или круглую диаметром 20–22 см) смазываю маслом, выливаю тесто.

Выпекаю при 180 °C около 40 минут до полной готовности и румяной корочки. Готовый пирог остужаю прямо в форме — так он лучше схватится и не развалится при нарезке.