Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 апреля 2026 в 17:28

Как по-киевски, только вместо масла — сыр: котлеты из куриной грудки — запекаем в духовке без жира

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Эти запеченные куриные котлеты понравятся каждому. Отбитое филе с хрустящей панировочной корочкой и сырной начинкой не уступает классическому рецепту котлет по-киевски, но готовится без лишнего масла.

Для приготовления понадобится: 2 куриные грудки, 100 г твердого сыра (брусок), 2 яйца, 100 г панировочных сухарей, соль, перец, паприка, сушеный чеснок.

Рецепт: куриные грудки разрежьте вдоль на 2–3 пластины, отбейте в тонкие лепешки, посолите, поперчите, посыпьте паприкой и чесноком. Сыр нарежьте брусками толщиной 1–1,5 см. На край каждой лепешки положите брусок сыра, сверните рулетиком, подгибая края внутрь.

Яйца взбейте со специями. Каждый рулетик обмакните в яйцо, затем обваляйте в панировочных сухарях. Выложите на противень, застеленный пергаментом. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 20–25 минут до золотистой корочки.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
ужины
котлеты
Дарья Иванова
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.