25 апреля 2026 в 12:46

Мясо мягкое, как тушенка: курица в сметане с чесноком — готовим с подливой из целой тушки

Фото: D-NEWS.ru
Курица в сметанной подливе с чесноком и зеленью — это блюдо, в котором мясо получается мягким, как тушенка, и буквально тает во рту.

Сочные кусочки курицы, обжаренные до румяной корочки, томятся в нежном сливочно-чесночном соусе с луком, а в конце щедро посыпаются свежей зеленью.

Для приготовления понадобится: 1 целая курица (1,2–1,5 кг), 2 луковицы, 200 г сметаны, 1 ст. л. крахмала, 3–4 зубчика чеснока, большой пучок зелени (укроп, петрушка), соль, перец, паприка.

Рецепт: курицу разрежьте на порционные куски, натрите солью, перцем и паприкой. На разогретой сковороде с маслом обжарьте курицу со всех сторон до золотистой корочки. Выложите на тарелку. В этой же сковороде обжарьте мелко нарезанный лук до прозрачности.

Сметану смешайте с крахмалом, добавьте к луку, влейте 1 стакан воды, перемешайте. Добавьте выдавленный чеснок, соль и перец. Верните курицу в сковороду, накройте крышкой и тушите на медленном огне 30 минут до мягкости мяса. В конце посыпьте рубленой зеленью.

Ранее стало известно, как приготовить лодочки из куриной грудки с начинкой — всего 110 ккал.

Проверено редакцией
Путин «защитил» доходы инвалидов и ветеранов
Общество
Путин «защитил» доходы инвалидов и ветеранов
Из загранпаспортов россиян уберут одну отметку
Общество
Из загранпаспортов россиян уберут одну отметку
Взбиваю творог с молоком и желатином — через 30 минут торт-суфле «Невесомка», нежный и воздушный
Общество
Взбиваю творог с молоком и желатином — через 30 минут торт-суфле «Невесомка», нежный и воздушный
Беру банку сгущенки, какао и масло — через час на столе шоколадное лакомство, нежнее торта и без выпечки
Общество
Беру банку сгущенки, какао и масло — через час на столе шоколадное лакомство, нежнее торта и без выпечки
Не спешите лепить котлеты из куриного фарша, есть блюдо поинтереснее и сочнее — биточки с начинкой
Общество
Не спешите лепить котлеты из куриного фарша, есть блюдо поинтереснее и сочнее — биточки с начинкой
Общество
рецепты
ужины
мясо
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США раскрыли масштаб повреждений американских баз после ударов Ирана
Стало известно о судьбе пострадавших при атаке БПЛА в Екатеринбурге
«Призрачный» волк вызвал переполох в одной стране
80 лет со дня рождения Жириновского: яркие кадры из жизни политика
В Бурятии допросили выжившего при сходе лавины туриста
Гладков назвал число пострадавших при атаке дронов на Белгородскую область
Поиски Усольцевых: последние новости 25 апреля, кадры из тайги, детали
В Якутии простились с Героем России
Захарова сравнила Зеленского и Дудаева
На северо-востоке Москвы загорелись балконы
«Это противоестественно»: бывший шеф-повар Роналду раскрыл секрет его диеты
Удар по Екатеринбургу, смерть женщины: как ВСУ атакуют Россию 25 апреля
Перед ЕС замаячил новый кредит для Украины на десятки миллиардов евро
ПВО сбила более 40 беспилотников над Россией за шесть часов
Названа необходимая для восстановления Украины сумма
Telegram начал «убивать» батареи iPhone
Володин почтил память советских воинов, сражавшихся за освобождение Кореи
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали в российском регионе
В США раскрыли масштаб обвала рынка жилья
В России подготовили обновленный ГОСТ на вейпы
Дальше
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

