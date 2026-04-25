Мясо мягкое, как тушенка: курица в сметане с чесноком — готовим с подливой из целой тушки

Курица в сметанной подливе с чесноком и зеленью — это блюдо, в котором мясо получается мягким, как тушенка, и буквально тает во рту.

Сочные кусочки курицы, обжаренные до румяной корочки, томятся в нежном сливочно-чесночном соусе с луком, а в конце щедро посыпаются свежей зеленью.

Для приготовления понадобится: 1 целая курица (1,2–1,5 кг), 2 луковицы, 200 г сметаны, 1 ст. л. крахмала, 3–4 зубчика чеснока, большой пучок зелени (укроп, петрушка), соль, перец, паприка.

Рецепт: курицу разрежьте на порционные куски, натрите солью, перцем и паприкой. На разогретой сковороде с маслом обжарьте курицу со всех сторон до золотистой корочки. Выложите на тарелку. В этой же сковороде обжарьте мелко нарезанный лук до прозрачности.

Сметану смешайте с крахмалом, добавьте к луку, влейте 1 стакан воды, перемешайте. Добавьте выдавленный чеснок, соль и перец. Верните курицу в сковороду, накройте крышкой и тушите на медленном огне 30 минут до мягкости мяса. В конце посыпьте рубленой зеленью.

