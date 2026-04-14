Лодочки из куриной грудки: от такого ужина не потолстеешь — всего 110 ккал

Лодочки из куриной грудки: от такого ужина не потолстеешь — всего 110 ккал

Лодочки из куриной грудки — это сочное и невероятно вкусное блюдо, от которого вы не потолстеете. Куриное филе, запеченное с нежной начинкой из помидора, сметаны и зелени, получается очень сочным и низкокалорийным.

Для приготовления понадобится: 2 куриные грудки, помидор, 50 г твердого сыра, 2 ст. л. сметаны, пучок зелени (укроп, петрушка), соль, перец, паприка.

Рецепт: куриные грудки вымойте, обсушите. Вдоль каждой грудки сделайте глубокий разрез, чтобы получился кармашек. Натрите грудки снаружи и внутри солью, перцем и паприкой. Помидор нарежьте мелкими кубиками, зелень мелко порубите. Смешайте помидор, зелень, сметану и половину тертого сыра. Начините кармашки полученной смесью.

Выложите грудки на противень, застеленный пергаментом. Сверху посыпьте оставшимся сыром. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 25–30 минут до готовности и румяной корочки. Калорийность на 100 г составляет всего около 110 ккал.

