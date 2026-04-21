21 апреля 2026 в 18:00

Печень готовлю по-новому: добавила два ингредиента — и от тарелок отбоя нет. Вкусно с пюре и макаронами

Беру куриную печень, лук и маринованные огурцы — и за 30 минут готовлю блюдо, которое сводит с ума даже тех, кто печень на дух не переносит. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для сытного обеда или ужина.

Получается обалденная вкуснятина: печень тает во рту, становится мягкой и сочной, а пикантные маринованные огурцы и томатная паста придают ей неожиданную свежесть и легкую кислинку.

Для приготовления вам понадобится: 500 г куриной печени, 1 крупная луковица, 3–4 маринованных огурца, 1 столовая ложка томатной пасты, 0,5 чайной ложки соли + 1 чайная ложка соли и 1 чайная ложка сахара для замачивания, перец по вкусу, растительное масло для жарки.

Печень нарежьте кусочками, залейте 500 мл холодной воды с 1 ч. л. соли и 1 ч. л. сахара, оставьте на 15–20 минут. Лук нарежьте кубиками, обжарьте на масле до золотистости. Слейте воду с печени, добавьте к луку, жарьте под крышкой 4–5 минут. Огурцы натрите на терке, добавьте к печени вместе с томатной пастой, солью, перцем, тушите еще 4–5 минут. При необходимости добавьте 50 мл воды. Подавайте с картофельным пюре.

Всей семьей подсели на этот бюджетный салат с печенью — вкус отменный, заправка подходит для весны
Мария Левицкая
