21 апреля 2026 в 19:15

Слойки «из банки, ну вы даете» — форма от чипсов и яблоки дают десерт как из пекарни

Иногда самые неожиданные вещи превращаются в полезные кухонные лайфхаки. Обычная упаковка от чипсов легко заменяет формы для выпечки, а результат выглядит так, будто вы старались полдня. Быстро, просто и очень эффектно к чаю.

Ингредиенты

  • Слоеное тесто — 300 г
  • Яблоки — 2 шт.
  • Яблочный джем — 80–100 г
  • Сок лимона или лайма — 10 мл
  • Сахар — 15 г

Приготовление

Для начала сделайте кольца из картонной банки: нарежьте ее на полоски шириной около 2 см. Тесто разморозьте, раскатайте и вырежьте кружки по размеру колец, затем аккуратно сформируйте корзиночки.

Яблоки очистите от сердцевины, нарежьте тонкими дольками, сбрызните соком и посыпьте сахаром. Это сохранит цвет и добавит легкую кислинку.

В каждую заготовку положите немного джема, сверху красиво разложите яблоки. Переложите на противень и выпекайте при 180–200°C около 20–25 минут до румяной корочки.

Готовые слойки аккуратно достаньте из форм. Они получаются хрустящими, ароматными и выглядят очень аппетитно — идеальный десерт без лишних затрат.

В Ташкенте состоялась выставка «ИННОПРОМ. Центральная Азия»
Автоюрист ответил, может ли водитель отказаться от медосвидетельствования
Печенье к чаю не покупаю, готовлю «Подушечки» с начинкой из халвы— хрустящие, рассыпчатые, с ореховой сердцевиной
Замешиваю тесто с грецкими орехами и корицей — через час на столе  «Каридопита». Греческий ореховый пирог вкуснее самого нежного бисквита
Таможня КНР раскрыла масштаб падения поставок российского мороженого
Марина Макарова
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии
