Минтай — просто огонь, а не «дешевая рыбка»: делаю в сметане и все просят добавки

Минтай часто недооценивают, считая его сухим и скучным. Но стоит приготовить его в сметанном соусе — и он превращается в нежное, сочное блюдо, которое легко перепутают с чем-то из дорогих сортов рыбы. Проверено на семье: исчезает со стола первым.

Ингредиенты:

минтай — 1 кг;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

сметана 15% — 400 г;

чеснок — 2 зубчика;

мука — 4 ст. л.;

приправа к рыбе — 1 ч. л.;

растительное масло — для жарки;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Рыбу нарежьте порционно, посолите, поперчите и приправьте. Лук и морковь измельчите, обжарьте до мягкости и уберите в сторону. Кусочки минтая обваляйте в муке и обжарьте до легкой корочки. Верните овощи в сковороду. Сметану смешайте с чесноком, солью и перцем, залейте рыбу. Тушите под крышкой 10–15 минут — соус станет густым и ароматным. Подавайте с любым гарниром или просто с хлебом: вкус будет максимально домашний и уютный.

