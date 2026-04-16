Минтай — просто огонь, а не «дешевая рыбка»: делаю в сметане и все просят добавки

Минтай часто недооценивают, считая его сухим и скучным. Но стоит приготовить его в сметанном соусе — и он превращается в нежное, сочное блюдо, которое легко перепутают с чем-то из дорогих сортов рыбы. Проверено на семье: исчезает со стола первым.
Ингредиенты:
- минтай — 1 кг;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- сметана 15% — 400 г;
- чеснок — 2 зубчика;
- мука — 4 ст. л.;
- приправа к рыбе — 1 ч. л.;
- растительное масло — для жарки;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Рыбу нарежьте порционно, посолите, поперчите и приправьте. Лук и морковь измельчите, обжарьте до мягкости и уберите в сторону. Кусочки минтая обваляйте в муке и обжарьте до легкой корочки. Верните овощи в сковороду. Сметану смешайте с чесноком, солью и перцем, залейте рыбу. Тушите под крышкой 10–15 минут — соус станет густым и ароматным. Подавайте с любым гарниром или просто с хлебом: вкус будет максимально домашний и уютный.
