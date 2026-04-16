Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
16 апреля 2026 в 07:00

Минтай — просто огонь, а не «дешевая рыбка»: делаю в сметане и все просят добавки

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Минтай часто недооценивают, считая его сухим и скучным. Но стоит приготовить его в сметанном соусе — и он превращается в нежное, сочное блюдо, которое легко перепутают с чем-то из дорогих сортов рыбы. Проверено на семье: исчезает со стола первым.

Ингредиенты:

  • минтай — 1 кг;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • сметана 15% — 400 г;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • мука — 4 ст. л.;
  • приправа к рыбе — 1 ч. л.;
  • растительное масло — для жарки;
  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Рыбу нарежьте порционно, посолите, поперчите и приправьте. Лук и морковь измельчите, обжарьте до мягкости и уберите в сторону. Кусочки минтая обваляйте в муке и обжарьте до легкой корочки. Верните овощи в сковороду. Сметану смешайте с чесноком, солью и перцем, залейте рыбу. Тушите под крышкой 10–15 минут — соус станет густым и ароматным. Подавайте с любым гарниром или просто с хлебом: вкус будет максимально домашний и уютный.

Проверено редакцией
Марина Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Атака на Туапсе и старые технологии ВСУ: новости СВО к утру 16 апреля
«Дайте почувствовать уверенность»: Бутырская о возвращении Валиевой на лед
В Ачинске мужчина избил подростка ложкой для обуви
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 16 апреля: инфографика
Минздрав РФ обновил правила оформления больничных листов
Минобороны сообщило об уничтожении полчищ БПЛА над Россией
В МИД России высказались об идее ООН по Ормузскому проливу
Экономист объяснил, почему в будущем рубль будет лишь укрепляться
Лидеры Израиля и Ливана встретятся спустя 34 года
Диетолог назвала суточную норму клетчатки для организма
Американские войска устроили бойню в Тихом океане
Финляндия абсурдно назвала Репина украинцем
Ортопед назвал упражнения, помогающие вылечить плоскостопие
Составлен список стран, куда можно поехать на майские праздники без визы
В Турции учительница закрыла собой учеников во время стрельбы и погибла
Психолог назвала причину продолжительного роста тревожности у россиян
Названы последствия чрезмерного употребления лечебно-столовой минералки
В Туапсе изменили режим работы в школах после атаки ВСУ
Назван топ-5 стран для тех, кто любит вкусно поесть
«Прорыв» и «Ураган» застали врасплох ВСУ: успехи ВС РФ к утру 16 апреля
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.