Лаваш-люля в духовке — вкусно, сочно и хрустяще: шашлык без мангала за 30 минут

Если хочется шашлыка, но мангал не разжечь, лаваш-люля станет спасением. Фарш пропитывает лепешку соусом, овощи и специи создают аромат, а хрустящая корочка делает блюдо настоящим кулинарным кайфом. Готовится проще, чем кажется, а результат впечатлит всех.
Ингредиенты
- Лаваш — 1 упаковка
- Фарш — 1 кг
- Лук — 1 шт.
- Болгарский перец — 1 шт.
- Помидор — 1 шт.
- Петрушка — небольшой пучок
- Черный молотый перец — по вкусу
- Копченая паприка — 1 ч. л.
- Сушеный чеснок — 1 ч. л.
- Соль — по вкусу
- Сыр — 150 г
- Майонез — 3 ст. л.
- Томатный соус — 2 ст. л.
- Соевый соус — 4 ст. л.
Приготовление
Овощи нарежьте кубиками, петрушку измельчите и смешайте с фаршем, специями и чесноком. Лаваш нарежьте полосками, на него выкладывайте фарш, посыпайте сыром и накрывайте лавашем, повторяя слои.
Нарежьте получившийся рулет на квадраты, наденьте на шпажки. Соус из томата, майонеза и соевого соуса равномерно смазываем люля и запекаем на противне с пергаментом: сначала 10 минут при 200°C, перевернув и смазав снова, допеките 10–15 минут. Результат — сочные, ароматные «шашлычки», которые любят все.
Ранее сообщалось: когда хочется чего-то сытного и домашнего без долгой готовки, выручает простой рецепт из картофеля, яиц и сыра.