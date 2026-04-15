Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
15 апреля 2026 в 19:17

Лаваш-люля в духовке — вкусно, сочно и хрустяще: шашлык без мангала за 30 минут

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Если хочется шашлыка, но мангал не разжечь, лаваш-люля станет спасением. Фарш пропитывает лепешку соусом, овощи и специи создают аромат, а хрустящая корочка делает блюдо настоящим кулинарным кайфом. Готовится проще, чем кажется, а результат впечатлит всех.

Ингредиенты

  • Лаваш — 1 упаковка
  • Фарш — 1 кг
  • Лук — 1 шт.
  • Болгарский перец — 1 шт.
  • Помидор — 1 шт.
  • Петрушка — небольшой пучок
  • Черный молотый перец — по вкусу
  • Копченая паприка — 1 ч. л.
  • Сушеный чеснок — 1 ч. л.
  • Соль — по вкусу
  • Сыр — 150 г
  • Майонез — 3 ст. л.
  • Томатный соус — 2 ст. л.
  • Соевый соус — 4 ст. л.

Приготовление

Овощи нарежьте кубиками, петрушку измельчите и смешайте с фаршем, специями и чесноком. Лаваш нарежьте полосками, на него выкладывайте фарш, посыпайте сыром и накрывайте лавашем, повторяя слои.

Нарежьте получившийся рулет на квадраты, наденьте на шпажки. Соус из томата, майонеза и соевого соуса равномерно смазываем люля и запекаем на противне с пергаментом: сначала 10 минут при 200°C, перевернув и смазав снова, допеките 10–15 минут. Результат — сочные, ароматные «шашлычки», которые любят все.

Ранее сообщалось: когда хочется чего-то сытного и домашнего без долгой готовки, выручает простой рецепт из картофеля, яиц и сыра.

Проверено редакцией
рецепты
еда
кулинария
блюда
мясо
Марина Макарова
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.