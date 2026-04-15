Лаваш-люля в духовке — вкусно, сочно и хрустяще: шашлык без мангала за 30 минут

Если хочется шашлыка, но мангал не разжечь, лаваш-люля станет спасением. Фарш пропитывает лепешку соусом, овощи и специи создают аромат, а хрустящая корочка делает блюдо настоящим кулинарным кайфом. Готовится проще, чем кажется, а результат впечатлит всех.

Ингредиенты

Лаваш — 1 упаковка

Фарш — 1 кг

Лук — 1 шт.

Болгарский перец — 1 шт.

Помидор — 1 шт.

Петрушка — небольшой пучок

Черный молотый перец — по вкусу

Копченая паприка — 1 ч. л.

Сушеный чеснок — 1 ч. л.

Соль — по вкусу

Сыр — 150 г

Майонез — 3 ст. л.

Томатный соус — 2 ст. л.

Соевый соус — 4 ст. л.

Приготовление

Овощи нарежьте кубиками, петрушку измельчите и смешайте с фаршем, специями и чесноком. Лаваш нарежьте полосками, на него выкладывайте фарш, посыпайте сыром и накрывайте лавашем, повторяя слои.

Нарежьте получившийся рулет на квадраты, наденьте на шпажки. Соус из томата, майонеза и соевого соуса равномерно смазываем люля и запекаем на противне с пергаментом: сначала 10 минут при 200°C, перевернув и смазав снова, допеките 10–15 минут. Результат — сочные, ароматные «шашлычки», которые любят все.

