Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
15 апреля 2026 в 17:17

Торт «Чебурашка» как в детстве — простой, но вау: песочная основа и воздушное безе

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Советские домашние рецепты — это кладезь простых, но невероятно вкусных десертов. Торт «Чебурашка» — один из таких: готовится из доступных продуктов, легко повторяется, а результат радует видом и вкусом. Легкая песочная основа держит фруктовую начинку, а белковая шапка делает десерт праздничным.

Ингредиенты для теста

  • Мука — 450 г
  • Сахар — 130–150 г
  • Сливочное масло или маргарин — 100 г
  • Яичные желтки — 3 шт.
  • Разрыхлитель — 20 г
  • Сметана — 100 г
  • Соль — щепотка
  • Ванилин — по вкусу

Ингредиенты для начинки и безе

  • Клубничный джем — 250–300 г
  • Яичные белки — 3 шт.
  • Сахар — 100 г

Приготовление

Разотрите желтки с сахаром, добавьте сметану, масло и ванилин. Постепенно вмешайте муку с разрыхлителем, разделите тесто пополам и выложите первую часть в форму, сделав бортики. Сверху распределите джем и накройте вторым слоем теста, прищипнув края. Выпекайте до золотистой корочки 30 минут.

Остывшие белки взбейте с сахаром и солью до пиков, нанесите на пирог и подсушите при 150°C еще 25 минут. После полного остывания «Чебурашка» готов к столу — мягкий, ароматный и праздничный!

Ранее сообщалось, что готовое слоеное тесто — настоящее спасение для хозяйки, когда хочется быстро приготовить что-то вкусное к чаю.

Проверено редакцией
Здоровье/красота
Общество
Общество
Общество
Общество
еда
рецепты
блюда
кулинария
торты
десерты
Марина Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд арестовал активы основателя «Русагро» Мошковича на 6,7 млрд рублей
Вменяемый Спесивцев: дочь жертвы маньяка отсудила у него миллион
Авиакомпания заплатила за смерть кошки в самолете
В Сети появилось видеообращение Чекалина, снятое до оглашения его приговора
Звезду телесериала «Солдаты» внесли в базу «Миротворца»
Государство задолжало украинцам более 13,8 млрд рублей
Суд вынес приговор экс-главе Wikimart
Пользователи пожаловались на сбой экосистемы Rockstar Games
Военэксперт объяснил необходимость для Запада создать новый военный блок
Москвич умер после удара по голове
Число жертв стрельбы в школе на юго-востоке Турции возросло
На Западе раскрыли, сколько заработали нефтяные гиганты на войне в Иране
Аллергикам дали советы, как легко пережить период цветения деревьев
Россиянина арестовали за приколы в маске черта на Пасху
В одном из городов Подмосковья отменят аренду электросамокатов
Прокуратура нацелилась на элитное имущество экс-главы таможни Подмосковья
Моргенштерн убедил суд одной страны отменить 10-летний запрет на въезд
В Кузбассе местный житель разгромил дом соседки молотком
На Госуслугах запустили раздел для поступления в суворовские училища
Марафонец решил пробежать в память о погибшем при забеге друге и тоже умер
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.