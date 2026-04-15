Торт «Чебурашка» как в детстве — простой, но вау: песочная основа и воздушное безе

Советские домашние рецепты — это кладезь простых, но невероятно вкусных десертов. Торт «Чебурашка» — один из таких: готовится из доступных продуктов, легко повторяется, а результат радует видом и вкусом. Легкая песочная основа держит фруктовую начинку, а белковая шапка делает десерт праздничным.
Ингредиенты для теста
- Мука — 450 г
- Сахар — 130–150 г
- Сливочное масло или маргарин — 100 г
- Яичные желтки — 3 шт.
- Разрыхлитель — 20 г
- Сметана — 100 г
- Соль — щепотка
- Ванилин — по вкусу
Ингредиенты для начинки и безе
- Клубничный джем — 250–300 г
- Яичные белки — 3 шт.
- Сахар — 100 г
Приготовление
Разотрите желтки с сахаром, добавьте сметану, масло и ванилин. Постепенно вмешайте муку с разрыхлителем, разделите тесто пополам и выложите первую часть в форму, сделав бортики. Сверху распределите джем и накройте вторым слоем теста, прищипнув края. Выпекайте до золотистой корочки 30 минут.
Остывшие белки взбейте с сахаром и солью до пиков, нанесите на пирог и подсушите при 150°C еще 25 минут. После полного остывания «Чебурашка» готов к столу — мягкий, ароматный и праздничный!
