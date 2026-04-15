Торт «Чебурашка» как в детстве — простой, но вау: песочная основа и воздушное безе

Советские домашние рецепты — это кладезь простых, но невероятно вкусных десертов. Торт «Чебурашка» — один из таких: готовится из доступных продуктов, легко повторяется, а результат радует видом и вкусом. Легкая песочная основа держит фруктовую начинку, а белковая шапка делает десерт праздничным.

Ингредиенты для теста

Мука — 450 г

Сахар — 130–150 г

Сливочное масло или маргарин — 100 г

Яичные желтки — 3 шт.

Разрыхлитель — 20 г

Сметана — 100 г

Соль — щепотка

Ванилин — по вкусу

Ингредиенты для начинки и безе

Клубничный джем — 250–300 г

Яичные белки — 3 шт.

Сахар — 100 г

Приготовление

Разотрите желтки с сахаром, добавьте сметану, масло и ванилин. Постепенно вмешайте муку с разрыхлителем, разделите тесто пополам и выложите первую часть в форму, сделав бортики. Сверху распределите джем и накройте вторым слоем теста, прищипнув края. Выпекайте до золотистой корочки 30 минут.

Остывшие белки взбейте с сахаром и солью до пиков, нанесите на пирог и подсушите при 150°C еще 25 минут. После полного остывания «Чебурашка» готов к столу — мягкий, ароматный и праздничный!

