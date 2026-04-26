Под Вологдой ликвидировали утечку после повреждения трубопровода дроном

В Вологодской области ликвидировали утечку, которая возникла после повреждения трубопровода с серной кислотой при атаке ВСУ, заявил глава региона Георгий Филимонов в мессенджере МАКС. По его словам, превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ нет.

Пробит трубопровод серной кислоты, утечка ликвидирована, выбросов опасных химических веществ нет, — написал Филимонов.

Ранее ВСУ совершили один из самых масштабных налетов на Севастополь. Силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы уничтожили 71 воздушную цель. В результате атаки повреждения получили также 17 частных домов в разных районах города и пять автомобилей. Кроме того, выбиты стекла в двух магазинах.

До этого генерал-майор Владимир Попов заявлял, что атака беспилотников ВСУ в ночь на 25 апреля на Екатеринбург и Челябинск не останется без ответа. По его словам, Россия действует в рамках общей системы реагирования на украинскую агрессию. Он отметил, что российские вооруженные силы продолжат наносить удары по объектам энергетики.