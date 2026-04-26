Москвичам пообещали дождливое и холодное воскресенье

В воскресенье, 26 апреля, в Москве ожидаются ливни, переходящие в мокрый снег вечером, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. Температура воздуха днем составит +11 градусов.

В Москве и по области сохранится облачная погода, временами осадки в виде ливней, переходящих поздним вечером в заряды мокрого снега, — сказал Тишковец.

По данным синоптика, ветер будет дуть с южного направления. К вечеру он развернется на северо-западное направление и усилится до 5–10 метров в секунду. Порывы ветра местами могут достигать 13 метров в секунду. К середине дня температура воздуха поднимется до +8…+11 градусов. В вечерние часы ожидается понижение до +2…+5 градусов.

Ранее в Гидрометцентре РФ заявили, что дожди, мокрый снег и усиление ветра ожидаются в Московском регионе в ближайшие три дня. В воскресенье, 26 апреля, в регионе пройдут дожди. Уже 27 апреля к ним добавится мокрый снег. Он может налипать на провода и деревья, создавая дополнительную нагрузку на инфраструктуру. Порывы ветра местами будут достигать 20 м/с.