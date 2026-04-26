26 апреля 2026 в 09:36

Мужчина оказался на скамье подсудимых после попытки продать гранату

Россиянина обвинили в попытке продать найденную в выгребной яме гранату

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Житель Ростовской области обвиняется в нескольких эпизодах незаконного оборота оружия, включая попытку продажи противопехотной гранаты, которую он нашел в выгребной яме неподалеку от своего дома, сообщает ТАСС. 63-летний мужчина также проходит еще по трем эпизодам.

В частности, он пытался продать автомат Калашникова АК-74 вместе с боеприпасами. Кроме того, он хотел сбыть китайский пистолет М20 и немецкий «Вальтер». Во всех случаях мужчина связывался с потенциальными покупателями через интернет и доставлял оружие в Подмосковье. Покупателями выступали сотрудники правоохранительных органов, которые в итоге и задержали мужчину.

Ранее сотрудники ФСБ совместно с полицейскими задержали жителя Бузулука, который организовал в своем доме нелегальную мастерскую по изготовлению огнестрельного оружия. Пенсионер с использованием токарных станков переделывал детали пистолетов, превращая их в полноценные боевые образцы. Одно из таких оружий оперативники обнаружили в комоде.

До этого в Крыму следователи изъяли крупный арсенал оружия и боеприпасов у местного жителя, который открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов. После нападения мужчина предпринял попытку поджечь свой дом и автомобиль.

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек

