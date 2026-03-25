25 марта 2026 в 08:11

В Оренбуржье поймали подпольного мастера-оружейника

Полиция Оренбуржья задержала пенсионера с самодельным пистолетом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сотрудники ФСБ совместно с полицейскими задержали жителя Бузулука, который организовал в своем доме мастерскую по изготовлению огнестрельного оружия, рассказали в УМВД России по Оренбургской области. С помощью токарных станков пенсионер переделывал детали пистолетов в полноценные боевые единицы, одну из которых оперативники обнаружили спрятанной в комоде.

Экспертиза подтвердила, что предмет является самодельным и изготовлен из частей рамки с ударно-спусковым механизмом от пистолета, — добавили в ведомстве.

Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 223 УК РФ, санкции которой предусматривают серьезную ответственность за незаконное производство вооружения. На время проведения расследования пенсионер будет находиться под подпиской о невыезде.

Ранее в Крыму следователи изъяли внушительный арсенал оружия и патронов у местного жителя, который открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов. В ходе нападения 16 марта злоумышленник пустил в ход охотничье ружье и ручную гранату и был ранен ответным огнем. После нападения он попытался сжечь свой дом и машину.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Оренбуржец похитил украшения из церкви, чтобы погасить кредит
Мединский заявил о возвращении российской культуры на мировую арену
«Блэкаут назло России»: Захарова раскрыла, чем закончится флешмоб Европы
В Белом доме раскрыли, прекратят ли США удары по Ирану на время переговоров
В Госдуме предрекли распад интернета на сегменты
Что известно о ситуации внутри НАТО из-за поддержки Рютте ударов по Ирану
«Самооскопление»: Захарова жестко прошлась по главе ЕК после ее заявления
«Пустил пыль в глаза»: в Европе предупредили о лжи Трампа по Ирану
Колумбиец приехал в Приморье торговать наркотиками и поплатился
В России может появиться новый вид подразделений вооруженных сил
Росавиация «закрыла» небо над Калугой
На Калужско-Рижской линии случился коллапс
Что известно о прилете БПЛА по Кронштадту
Известный магазин одежды и обуви закроет около 150 точек в России
Госдеп «влил» более миллиона долларов в русскоязычные паблики Украины
Пользователи массово жалуются на сбой в работе крупного банка
Азаров назвал три страны, которые должны определять будущее мира
Премьер Японии назвала события вокруг Ирана войной, но тут же исправилась
Стало известно, где похоронят депутата Швыткина
Иран назвал единственный залог стабильных цен на нефть
Дальше
