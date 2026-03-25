В Оренбуржье поймали подпольного мастера-оружейника

Сотрудники ФСБ совместно с полицейскими задержали жителя Бузулука, который организовал в своем доме мастерскую по изготовлению огнестрельного оружия, рассказали в УМВД России по Оренбургской области. С помощью токарных станков пенсионер переделывал детали пистолетов в полноценные боевые единицы, одну из которых оперативники обнаружили спрятанной в комоде.

Экспертиза подтвердила, что предмет является самодельным и изготовлен из частей рамки с ударно-спусковым механизмом от пистолета, — добавили в ведомстве.

Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 223 УК РФ, санкции которой предусматривают серьезную ответственность за незаконное производство вооружения. На время проведения расследования пенсионер будет находиться под подпиской о невыезде.

Ранее в Крыму следователи изъяли внушительный арсенал оружия и патронов у местного жителя, который открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов. В ходе нападения 16 марта злоумышленник пустил в ход охотничье ружье и ручную гранату и был ранен ответным огнем. После нападения он попытался сжечь свой дом и машину.