Названа дата запуска биоспутника для имитации полета к Луне ИМБП РАН: биоспутник для имитации полета к Луне запустят в середине 2030-х

Запуск биоспутника «Возврат-МКА», предназначенного для изучения воздействия условий лунного полета на живые организмы, запланирован на середину 2030-х годов, сообщил РИА Новости главный научный сотрудник и руководитель направления «Космическая биология» Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Владимир Сычев. Он отметил, что имеющихся данных о реакции живых организмов на условия окололунного пространства, полученных в ходе миссий американских астронавтов в прошлом веке, крайне недостаточно.

Сейчас разрабатывается проект биоспутника «Возврат-МКА», который выйдет за пределы земной орбиты. Его запуск планируется в середине 2030-х годов, — заявил ученый.

В качестве примера ученый напомнил о программе биоспутников «Бион». В 1970–1990-е годы такие аппараты выводились на орбиты высотой до 300 км. Позднее, в 2013 году, был запущен спутник «Бион-М», который работал уже на орбите высотой 575 километров. По словам Сычева, проведенные на нем исследования биологических объектов выявили «изменения, о которых раньше вообще ничего не было известно».